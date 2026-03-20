Две трети компаний не могут расширяться из-за недостатка прибыли

Две трети компаний малого и среднего бизнеса в России не располагают достаточной прибылью для развития. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок (ЦСР).

Среди главных препятствий для роста предприниматели назвали слабый спрос (42%), высокую стоимость кредитов (33%) и увеличение издержек (14%).

«Слабый спрос существенно ограничивает возможности бизнеса», — отметили в ЦСР.

Снизилась и инвестиционная активность. По данным Росстата, вложения в основной капитал в 2025 году упали на 2,3% впервые за последние пять лет. В Минэкономразвития сообщили, что готовят обновлённый прогноз, в котором пересмотрят ключевые макроэкономические показатели.

Опрос также показал резкое сокращение числа компаний, готовых вкладывать прибыль в развитие: в марте таких оказалось лишь 8,3%. При этом около 17% предприятий предпочитают размещать средства на банковских депозитах, а не инвестировать в расширение.

Ранее в Госдуме уличили бизнес в «зарплатном сговоре». По мнению депутатов, компании из разных отраслей тайно договариваются не повышать довольствие сотрудников, из-за чего те оказываются в ловушке: сколько не ходи по собеседованиям, везде предлагают недостойные условия. Парламентарии призвали ФАС проверить предприятия.