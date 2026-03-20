Мусульмане собрались в Москве и Петербурге для молитвы в честь Ураза-байрама

Мусульмане по всему миру начинают праздновать Ураза-байрам — один из главных исламских праздников, завершающий месяц Рамадан. О подготовке к торжествам и порядке их проведения сообщили религиозные организации и власти регионов России.

Праздник, известный как Ид аль-Фитр, знаменует окончание строгого поста. Его традиции уходят к VII веку и связаны с эпохой пророка Мухаммеда. Ураза-байрам сопровождается коллективными молитвами, благотворительностью и семейными угощениями.

В Москве ранним утром 20 марта прошли праздничные намазы, в которых традиционно участвуют тысячи верующих, включая гостей из других стран. При поддержке городских властей молитвы организуют сразу на нескольких площадках столицы, чтобы вместить всех желающих.

В регионах Южного федерального округа праздник также отметят, однако без массовых мероприятий — из соображений безопасности. При этом в мечетях состоятся праздничные намазы, а после них верующих ждут традиционные угощения.

В Петербурге ранним утром уже собрались тысячи мусульман, вышедших на улицы для коллективных молитв. В начале Московского проспекта и на Петроградской стороне, около Соборной мечети, ввели временные ограничения движения.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил всех мусульман с праздником Ураза-Байрам. В исламе он считается одним из главных праздников, а верующие люди отмечают его в три дня. Сегодня в российских мечетях будут совершены праздничные коллективные молитвы.