20 марта, 06:14

Не прожил и недели: На фронте погиб очередной захваченный ТЦК украинец

Насильно мобилизованный украинец погиб через четыре дня службы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr Vorobiov

Украинец Руслан Жук, насильно мобилизованный сотрудниками ТЦК, погиб на фронте всего через четыре дня после призыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

В Сумском районе подразделения ВСУ доукомплектовывают людьми, которые не прошли даже базовую подготовку в учебных частях и на полигонах. Так, 12 марта сотрудники ТЦК мобилизовали Руслана Жука из села Онишки Полтавской области. Информация о его гибели появилась на официальных ресурсах местных властей — родственникам сообщили, что военнослужащий ликвидирован «северянами» в Сумской области.

В российских силовых структурах подчеркнули, что подобные случаи отражают общую тенденцию: ВСУ вынуждены закрывать потери необученными новобранцами, отправляя их на передовую без минимальной военной подготовки.

В Киеве прямо на улице скрутили ресторатора, теперь жена ищет его по ТЦК

Всеобщая мобилизация на Украине не прекращается и регулярно приводит к конфликтам. Один из последних инцидентов произошёл в Полтавской области, где около 20 местных жителей попытались воспрепятствовать работе сотрудников ТЦК. В ход пошел слезоточивый газ, сообщили в военкомате. Подобные стычки и кадры насильственного вручения повесток часто появляются в соцсетях.

Наталья Афонина
