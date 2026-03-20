Не прожил и недели: На фронте погиб очередной захваченный ТЦК украинец
Украинец Руслан Жук, насильно мобилизованный сотрудниками ТЦК, погиб на фронте всего через четыре дня после призыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
В Сумском районе подразделения ВСУ доукомплектовывают людьми, которые не прошли даже базовую подготовку в учебных частях и на полигонах. Так, 12 марта сотрудники ТЦК мобилизовали Руслана Жука из села Онишки Полтавской области. Информация о его гибели появилась на официальных ресурсах местных властей — родственникам сообщили, что военнослужащий ликвидирован «северянами» в Сумской области.
В российских силовых структурах подчеркнули, что подобные случаи отражают общую тенденцию: ВСУ вынуждены закрывать потери необученными новобранцами, отправляя их на передовую без минимальной военной подготовки.
Всеобщая мобилизация на Украине не прекращается и регулярно приводит к конфликтам. Один из последних инцидентов произошёл в Полтавской области, где около 20 местных жителей попытались воспрепятствовать работе сотрудников ТЦК. В ход пошел слезоточивый газ, сообщили в военкомате. Подобные стычки и кадры насильственного вручения повесток часто появляются в соцсетях.
