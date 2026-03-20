Украинец Руслан Жук, насильно мобилизованный сотрудниками ТЦК, погиб на фронте всего через четыре дня после призыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

В Сумском районе подразделения ВСУ доукомплектовывают людьми, которые не прошли даже базовую подготовку в учебных частях и на полигонах. Так, 12 марта сотрудники ТЦК мобилизовали Руслана Жука из села Онишки Полтавской области. Информация о его гибели появилась на официальных ресурсах местных властей — родственникам сообщили, что военнослужащий ликвидирован «северянами» в Сумской области.

В российских силовых структурах подчеркнули, что подобные случаи отражают общую тенденцию: ВСУ вынуждены закрывать потери необученными новобранцами, отправляя их на передовую без минимальной военной подготовки.

Всеобщая мобилизация на Украине не прекращается и регулярно приводит к конфликтам. Один из последних инцидентов произошёл в Полтавской области, где около 20 местных жителей попытались воспрепятствовать работе сотрудников ТЦК. В ход пошел слезоточивый газ, сообщили в военкомате. Подобные стычки и кадры насильственного вручения повесток часто появляются в соцсетях.