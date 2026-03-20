Медиагруппа RTVI оптимизирует структуры управления и внедряет искусственный интеллект

Медиагруппа RTVI приступила к оптимизации структуры управления, объединяя цифровые и новостные службы в единое подразделение. Решение направлено на устранение дублирующих функций, синергию редакционных процессов и повышение эффективности на фоне волатильности рекламного рынка. Трансформация также связана с внедрением искусственного интеллекта и необходимостью новых подходов к монетизации.

Из-за изменений в регулировании цифровых платформ RTVI перераспределяет ресурсы в пользу стабильно работающих площадок и проводит точечную оптимизацию подразделений. Кадровые изменения носят плановый характер. Процесс обновления начался с ротации в топ-менеджменте: Дмитрий Сурьянинов покидает пост генерального директора, чтобы сосредоточиться на международных проектах компании.

Ранее RTVI объявил о расширении глобального присутствия — канал стал доступен по FAST-модели ещё в десяти странах Карибского бассейна, увеличив общее покрытие до 187 государств. RTVI стал первым международным русскоязычным медиа, вышедшим на FAST-рынок в США и Европе.