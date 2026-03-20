Метнувший под ноги преследователям боевую гранату хабаровчанин не признал вину

Житель Хабаровска, который кинул под ноги преследователям боевую гранату, не признал вину. Об этом журналистам рассказали в краевом главке СК. Известно, что в результате взрыва никто не пострадал.

«Нет, [вину] не признал», — сказал собеседник РИА «Новости».

В пресс-службе хабаровского Следкома добавили, что против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство общеопасным способом». Ему грозит прилчиный срок.

Напомним, житель Хабаровска решил взорвать гранату, когда за ним из-за конфликта погнались несколько человек. Прогремел взрыв, пострадавших нет. Предварительно, это был осколочный снаряд.