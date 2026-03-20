Французский офицер решил похвастаться пробежкой в Сети и спалил миру авианосец
Авианосец «Шарль де Голль» засекли из-за поста военного в приложении для фитнеса
«Шарль де Голль». Обложка © X / Marine nationale
Местоположение французского авианосца «Шарль де Голль» было обнаружен через приложение для фитнеса. Об этом стало известно после публикации данных о тренировке одного из офицеров, который делился информацией о своих пробежках, пишет Le Monde.
По данным издания, некий Артур опубликовал сведения о своей активности в сервисе для отслеживания пробежек. Эти данные позволили определить точные координаты авианосца в Средиземном море — к северо-западу от Кипра, примерно в 100 километрах от турецкого побережья.
Le Monde отмечает, что благодаря опубликованной информации любой пользователь сервиса может отследить перемещения стратегически важного судна.
Эксперты подчеркивают, что публикация подобных сведений может создать риски для безопасности и потребовать усиления контроля над использованием персональных данных в армейской среде.
Однако ранее президент Франции Эмманюэль Макрон прямым текстом заявил, что он направил «Шарля де Голля» в Средиземное море в связи с обострением на Ближне Востоке. Кстати, других авианосцев у Парижа нет, поэтому Ирану, считают эксперты, советуют потопить его для доказательства слабости НАТО.
