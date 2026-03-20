Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 марта, 07:12

Леброн Джеймс повторил исторический рекорд по количеству матчей в чемпионатах НБА

Леброн Джеймс. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kingjames

Американский форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс достиг знаковой отметки в карьере, повторив рекорд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по числу проведённых матчей в регулярных чемпионатах. Гостевая игра против «Майами» (134:126) стала для 41-летнего спортсмена 1611-й, что позволило ему сравняться с четырёхкратным чемпионом НБА Робертом Пэришем.

В юбилейном матче Джеймс оформил трипл-дабл, набрав 19 очков, сделав 15 подборов и 10 передач. Самым результативным игроком встречи стал его партнёр по команде Лука Дончич, записавший на свой счёт 60 очков, 7 подборов и 3 передачи.

Джеймс, для которого нынешний сезон стал 23-м в НБА, уже является рекордсменом лиги по количеству набранных очков и проведённых сезонов. На его счету четыре чемпионских титула, четыре звания MVP регулярного чемпионата и четыре награды самому ценному игроку финальной серии плей-офф.

Контракт Леброна с «Лейкерс» рассчитан до конца текущего сезона. До завершения регулярного чемпионата команде предстоит провести ещё 12 игр.

Названы все четвертьфиналисты Лиги Европы и Лиги конференций
Ранее стало известно, что российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский вписал новую страницу в историю Национальной хоккейной лиги. 37-летний вратарь вышел в стартовом составе на гостевой матч против «Ванкувер Кэнакс», который стал для него 800-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, Бобровский превзошел достижение Николая Хабибулина, на счету которого 799 игр. Теперь российский страж ворот занимает 18-е место в общем списке вратарей лиги.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • баскетбол
  • Леброн Джеймс
  • nba
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar