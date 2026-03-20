Леброн Джеймс повторил исторический рекорд по количеству матчей в чемпионатах НБА

Американский форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс достиг знаковой отметки в карьере, повторив рекорд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по числу проведённых матчей в регулярных чемпионатах. Гостевая игра против «Майами» (134:126) стала для 41-летнего спортсмена 1611-й, что позволило ему сравняться с четырёхкратным чемпионом НБА Робертом Пэришем.

В юбилейном матче Джеймс оформил трипл-дабл, набрав 19 очков, сделав 15 подборов и 10 передач. Самым результативным игроком встречи стал его партнёр по команде Лука Дончич, записавший на свой счёт 60 очков, 7 подборов и 3 передачи.

Джеймс, для которого нынешний сезон стал 23-м в НБА, уже является рекордсменом лиги по количеству набранных очков и проведённых сезонов. На его счету четыре чемпионских титула, четыре звания MVP регулярного чемпионата и четыре награды самому ценному игроку финальной серии плей-офф.

Контракт Леброна с «Лейкерс» рассчитан до конца текущего сезона. До завершения регулярного чемпионата команде предстоит провести ещё 12 игр.

Ранее стало известно, что российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский вписал новую страницу в историю Национальной хоккейной лиги. 37-летний вратарь вышел в стартовом составе на гостевой матч против «Ванкувер Кэнакс», который стал для него 800-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, Бобровский превзошел достижение Николая Хабибулина, на счету которого 799 игр. Теперь российский страж ворот занимает 18-е место в общем списке вратарей лиги.