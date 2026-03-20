«Я должен был погибнуть»: Задержанный в ДНР подрывник Киева понял, что ему сулило

Задержанный в ДНР мужчина, собиравшийся устроить теракт у здания администрации в Мариуполе, признался в содеянном. Об этом он рассказал на допросе, кадры публикует ЦОС ФСБ России. Мужчина осознал, что, судя по количеству взрывчатки, его использовали как расходный материал.

«Я уроженец и житель города Мариуполя. Задержан за подготовку к террористическому акту... Свою вину я признаю», — сказал допрашиваемый.

По его словам, он осознал, что мог причинить вред не только администрации Мариуполя, но и убить невинных граждан.

«Исходя из объемов взрывчатого вещества, я должен был там погибнуть вместе со всеми», — добавил фигурант.

Напомним, в Донецкой Народной Республике задержали 52-летнего гражданина России, который пытался совершить теракт. Мужчина намеревался взорвать чиновника региональной администрации. По данным следствия, подозреваемый был завербован спецслужбами Украины и действовал по их указанию. Через мессенджер Telegram он связался с куратором, а затем изъял из тайника компоненты самодельного взрывного устройства. Злоумышленника поймали в момент установки бомбы.