«Я должен был погибнуть»: Задержанный в ДНР подрывник Киева понял, что ему сулило
Задержанный за попытку подрыва житель ДНР должен был погибнуть при теракте
Момент задержания жителя ДНР, завербованного Киевом.
Задержанный в ДНР мужчина, собиравшийся устроить теракт у здания администрации в Мариуполе, признался в содеянном. Об этом он рассказал на допросе, кадры публикует ЦОС ФСБ России. Мужчина осознал, что, судя по количеству взрывчатки, его использовали как расходный материал.
Задержание в ДНР мужчины за попытку теракта.
«Я уроженец и житель города Мариуполя. Задержан за подготовку к террористическому акту... Свою вину я признаю», — сказал допрашиваемый.
По его словам, он осознал, что мог причинить вред не только администрации Мариуполя, но и убить невинных граждан.
«Исходя из объемов взрывчатого вещества, я должен был там погибнуть вместе со всеми», — добавил фигурант.
Напомним, в Донецкой Народной Республике задержали 52-летнего гражданина России, который пытался совершить теракт. Мужчина намеревался взорвать чиновника региональной администрации. По данным следствия, подозреваемый был завербован спецслужбами Украины и действовал по их указанию. Через мессенджер Telegram он связался с куратором, а затем изъял из тайника компоненты самодельного взрывного устройства. Злоумышленника поймали в момент установки бомбы.
