В некоторых районах Москвы до полудня ограничили движение

В Москве временно ограничено движение автотранспорта на ряде улиц в Центральном, Западном и Северо-Восточном административных округах. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного Дептранса на Центр организации дорожного движения (ЦОДД). По информации ведомства, меры будут действовать до 11–12 часов дня.

«Движение закрыто до 11:00 на улицах Щепкина, Мещанская, Гиляровского, Большая Татарская, Дурова, Хачатуряна и Каргопольская, а также в переулках Капельский, Выползов, Старый Толмачевский, Климентовский, Озерковский и Малый Татарский», — уточнили в ЦОДД.

Кроме того, до 12:00 ограничено движение на съездах с проспекта Генерала Дорохова на улицу Минская в сторону области и центра, а также на самой улице Минская. В ведомстве призвали водителей заранее планировать маршруты и учитывать временные ограничения.

Ранее Life.ru рассказывал, что сегодня, 20 марта, в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах тысячи мусульман собрались для коллективных молитв в честь праздника Ураза-байрам. В связи с этим движение на многих улицах было ограничено.