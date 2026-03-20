Израиль нанёс серию ударов по Сирии в «защиту» друзов

Израильские военнослужащие атаковали командный центр и другие военные объекты в Сирии, объяснив нападение необходимостью «защитить» местных друзов. Об атаке рассказала пресс-служба ЦАХАЛ в соцсети.

«ЦАХАЛ не потерпит причинения вреда друзскому населению в Сирии и продолжит действовать для его защиты», — говорится в тексте.

Друзы являются закрытой этноконфессиональной группой арабов на Ближнем Востоке. В Сирии их может быть порядка 700 тысяч человек. Отличаются они своей религией, основанной на шиизме исмаилитского толка с элементами древних философских учений. Израиль не первый раз атакует Сирию под предлогом защиты друзов. Летом 2025 года удары наносились по пригородам Дамаска, где якобы притесняют этнообразование.

Ранее, в начала марта, сообщалось о попытке Израиля высадить десант на границе Ливана и Сирии. Операция проводилась в горной местности Бриталь. Одновременно на юге Ливана, в районе поселения Хиям, бойцы шиитского сопротивления устроили засаду группе израильских военных.