20 марта, 08:41

Израиль нанёс серию ударов по Сирии в «защиту» друзов

Израильский танк с флагом. Обложка © ТАСС / АР

Израильский танк с флагом. Обложка © ТАСС / АР

Израильские военнослужащие атаковали командный центр и другие военные объекты в Сирии, объяснив нападение необходимостью «защитить» местных друзов. Об атаке рассказала пресс-служба ЦАХАЛ в соцсети.

«ЦАХАЛ не потерпит причинения вреда друзскому населению в Сирии и продолжит действовать для его защиты», — говорится в тексте.

Друзы являются закрытой этноконфессиональной группой арабов на Ближнем Востоке. В Сирии их может быть порядка 700 тысяч человек. Отличаются они своей религией, основанной на шиизме исмаилитского толка с элементами древних философских учений. Израиль не первый раз атакует Сирию под предлогом защиты друзов. Летом 2025 года удары наносились по пригородам Дамаска, где якобы притесняют этнообразование.

Пушков заявил, что поведение США — это проклятие глобальной сверхдержавы
Пушков заявил, что поведение США — это проклятие глобальной сверхдержавы

Ранее, в начала марта, сообщалось о попытке Израиля высадить десант на границе Ливана и Сирии. Операция проводилась в горной местности Бриталь. Одновременно на юге Ливана, в районе поселения Хиям, бойцы шиитского сопротивления устроили засаду группе израильских военных.

Татьяна Миссуми
