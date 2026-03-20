В Ростовской области разоблачили аферу на гособоронзаказе на 68 миллионов рублей

В Ростовской области сотрудники полиции выявили мошенничество при исполнении государственного оборонного заказа на сумму более 68 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк у себя в канале в Мах.

По версии следствия, с марта по ноябрь 2025 года руководство одной из организаций, включённой в сводный реестр предприятий оборонно-промышленного комплекса, предоставляло заказчику недостоверные сведения в отчётной документации по госконтрактам. В результате этих действий были похищены денежные средства на сумму свыше 68 миллионов рублей.

Задержана жительница Ростова-на-Дону, которая является учредителем и фактическим руководителем предприятия. Она уже даёт показания следствию. Дома у предпринимательницы и по месту работы организации проведены обыски, следствие наложило арест на имущество фигурантки на сумму более 72 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».