20 марта, 08:57

В Ростовской области разоблачили аферу на гособоронзаказе на 68 миллионов рублей

Обложка © Life.ru

В Ростовской области сотрудники полиции выявили мошенничество при исполнении государственного оборонного заказа на сумму более 68 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк у себя в канале в Мах.

Предприятие, попавшее в поле зрения силовиков в Ростовской области. Видео © Max / Ирина Волк

По версии следствия, с марта по ноябрь 2025 года руководство одной из организаций, включённой в сводный реестр предприятий оборонно-промышленного комплекса, предоставляло заказчику недостоверные сведения в отчётной документации по госконтрактам. В результате этих действий были похищены денежные средства на сумму свыше 68 миллионов рублей.

Задержана жительница Ростова-на-Дону, которая является учредителем и фактическим руководителем предприятия. Она уже даёт показания следствию. Дома у предпринимательницы и по месту работы организации проведены обыски, следствие наложило арест на имущество фигурантки на сумму более 72 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Мошенники используют принцип пазла для оформления кредитов на россиян

Ранее Life.ru рассказывал, что власти Таиланда эсктрадировали в Россию ражданина РФ, ннаходящегося в международном розыске по обвинению в мошенничестве на государственных контрактах в оборонке. Он сумел украсть более 3,2 миллиарда рублей благодаря своей схеме.

Владимир Озеров
