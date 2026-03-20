Экс-тренер сборной России по хоккею лишился вида на жительство в Латвии

Заслуженный тренер России по хоккею Владимир Крикунов лишился вида на жительство в Латвии. Об этом он рассказал в интервью.

Крикунов выступал за рижское «Динамо» с 1976 по 1982 годы. Он отметил, что документ, который должен был быть продлён до 2027-го, неожиданно аннулировали.

«Мне должны были вид продлить, я подал документы. Нужна была одна справка, за которой я поехал на границу. Пограничник сказал, что уже как три дня у меня вид на жительство аннулирован», — сказал он в беседе с ТАСС.

Тренер пояснил, что справку он получил и направил для оформления документов, однако попытка получить визу в посольстве Латвии не увенчалась успехом, поскольку из миграционной службы пришла бумага о том, что в стране он может находиться лишь до 29 апреля.

В нынешнем сезоне Крикунов работает консультантом в клубе КХЛ «Сочи». Он сообщил, что после этой ситуации планирует вернуться в Москву.

«В клубе я точно не останусь. Принял решение, потому что нужно домой, в Москву. Дома тоже надо пожить — я 40 лет тренировал, а до этого столько играл», — отметил хоккейный наставник.

В этом плане правительства стран Балтии не прекращают «закручивать гайки».