20 марта, 09:44

За неделю ВС РФ освободили пять населённых пунктов в ДНР и Сумской области

Российский военнослужащий. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Российский военнослужащий. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Российские войска за неделю освободили пять населённых пунктов на Донбассе и в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение недели в результате решительных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населённым пунктом Сопычь Сумской области», — говорится в сообщении.

Также подразделения группировки «Запад» активными действиями освободили населённый пункт Александровка в Донецкой Народной Республике. Южная группировка войск освободила два населённых пункта — Каленики и Фёдоровку Вторую, а подразделения «Центр» взяли под контроль Павловку ДНР.

В Думу внесли проект закона об использовании ВС РФ для защиты арестованных за рубежом

Ранее сообщалось о применении российскими войсками новейших дронов с искусственным интеллектом, которые не удаётся отслеживать западным разведкам. «Изделие-30» напоминает известный «Ланцет», но способно действовать на дистанции около 200 километров. При этом дрон полностью автономен и не требует постоянной связи с оператором, что значительно снижает эффективность противодействия системами радиоэлектронной борьбы.

