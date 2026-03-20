Российские войска за неделю освободили пять населённых пунктов на Донбассе и в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение недели в результате решительных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населённым пунктом Сопычь Сумской области», — говорится в сообщении.

Также подразделения группировки «Запад» активными действиями освободили населённый пункт Александровка в Донецкой Народной Республике. Южная группировка войск освободила два населённых пункта — Каленики и Фёдоровку Вторую, а подразделения «Центр» взяли под контроль Павловку ДНР.

Ранее сообщалось о применении российскими войсками новейших дронов с искусственным интеллектом, которые не удаётся отслеживать западным разведкам. «Изделие-30» напоминает известный «Ланцет», но способно действовать на дистанции около 200 километров. При этом дрон полностью автономен и не требует постоянной связи с оператором, что значительно снижает эффективность противодействия системами радиоэлектронной борьбы.