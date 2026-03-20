Россияне массово ломятся отдыхать в КНДР, турпоток за год вырос в три раза

В 2025 году КНДР посетили около пяти тысяч туристов из России. Как выяснила SHOT ПРОВЕРКА, это в три раза больше, чем годом ранее, когда в закрытую страну съездили чуть более тысячи наших соотечественников. Данные подтвердили в туристической компании «Восток Интур».

Цены начинаются от 125 тысяч рублей за групповой тур с перелётом. Индивидуальные поездки обойдутся дороже — от 150 тысяч рублей. Стандартная виза (6 тысяч рублей) уже включена в стоимость, однако за срочное оформление за 1–2 дня до вылета придётся доплатить ещё 4 тысячи.

По данным туроператоров, возможностью посетить КНДР активно пользуются российские миллионеры, для которых организуют люкс-отдых: повышенные меры безопасности, проживание в вип-номерах и перемещение с личным водителем на бронированных автомобилях и даже на вертолётах или частных джетах.

Любая поездка в Северную Корею, независимо от стоимости, должна быть заранее согласована с местными властями. За туристами на протяжении всего путешествия пристально следит гид-сопровождающий.

