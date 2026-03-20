«Включается самоочистка»: Биолог объяснил резкий подъём настроения на фоне весны

Весеннее пробуждение организма и повышение настроения не требуют искусственных детоксов — это естественные физиологические процессы. Об этом Life.ru на форуме «Здоровое общество» заявил директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия РНЦХ имени Петровского Алексей Москалёв.

По словам учёного, зимой из-за короткого светового дня в организме повышается уровень мелатонина, который тормозит репродуктивную функцию и погружает человека в сонливость. С приходом весны его становится меньше, начинают активно вырабатываться половые гормоны, а солнечные лучи восполняют дефицит витамина D.

«Погода прекрасная, человек больше выходит на воздух и больше двигается. Включается самоочистка тканей. И это всё делает такую перезагрузку. То есть это не требует никакого детокса, просто физиологические процессы, которым нужно следовать», — пояснил Москалёв.

Он добавил, что почки, печень, кишечник, кожа и дыхательная система работают круглосуточно независимо от сезона, но именно смена светового режима запускает весенние изменения в самочувствии.