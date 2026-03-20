Более 200 тысяч мусульман посетили мечети в Ураза-байрам в Москве

В Москве мечети и дополнительные площадки посетили 205 тысяч мусульман для совершения совместной молитвы в праздник Ураза-байрам, знаменующий окончание строгого поста. Никаких инцидентов и происшествий зафиксировано не было. Об этом сообщил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков.

«Всё нормально, всё прошло без происшествий. Мечети и дополнительные площадки Москвы посетили 205 тысяч мусульман», — рассказал он РИА «Новости».

Напомним, мусульмане по всему миру начинают праздновать Ураза-байрам — один из главных исламских праздников, завершающий месяц Рамадан. Он знаменует окончание строгого поста. Его традиции уходят к VII веку и связаны с эпохой пророка Мухаммеда. Ураза-байрам сопровождается коллективными молитвами, благотворительностью и семейными угощениями.