Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 марта, 10:33

Более 200 тысяч мусульман посетили мечети в Ураза-байрам в Москве

Обложка © Life.ru

В Москве мечети и дополнительные площадки посетили 205 тысяч мусульман для совершения совместной молитвы в праздник Ураза-байрам, знаменующий окончание строгого поста. Никаких инцидентов и происшествий зафиксировано не было. Об этом сообщил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков.

«Всё нормально, всё прошло без происшествий. Мечети и дополнительные площадки Москвы посетили 205 тысяч мусульман», — рассказал он РИА «Новости».

Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Напомним, мусульмане по всему миру начинают праздновать Ураза-байрам — один из главных исламских праздников, завершающий месяц Рамадан. Он знаменует окончание строгого поста. Его традиции уходят к VII веку и связаны с эпохой пророка Мухаммеда. Ураза-байрам сопровождается коллективными молитвами, благотворительностью и семейными угощениями.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Ураза-Байрам
  • Религия
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar