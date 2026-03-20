Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 марта, 10:24

Паралимпиец Бугаев — о попадании в базу сайта «Миротворец»*: «Не могут победить честно»

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Паралимпиец Алексей Бугаев прокомментировал включение его и других российских спортсменов в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец»*. Чемпион Игр-2026 заявил, что его этот факт совершенно не волнует.

«Я думаю, когда не можешь победить нас честно на спортивной арене, только и остаётся заниматься подобными вещами», — констатировал спортсмен в интервью RT.

Напомним, ранее несколько российских паралимпийцев внесли в базу «Миротворца»*. Речь идёт о горнолыжниках Варваре Ворончихиной и Алексее Бугаеве, лыжниках Анастасии Багиян и Иване Голубкове. Также на украинском сайте появились карточки с данными спортсмена-ведущего Сергея Синякина и старшего тренера национальной сборной по лыжным гонкам Ирины Громовой.

*Ресурс включён в список экстремистских сайтов, запрещённых в России.

  • Новости
  • Паралимпиада в Италии
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar