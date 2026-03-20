20 марта, 10:36

«Ответа нет»: Песков озвучил «главный вопрос» к Европе по конфликту на Украине

Песков: Нет ответа на вопрос, зачем Европе продолжение конфликта на Украине

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Евросоюз всеми силами пытается продолжать украинский конфликт, не делая никаких шагов к мирному урегулированию. И непонятно, зачем это странам объединения, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет также ответа на вопрос, зачем они до сих пор проводят политику, целью которой является провоцирование дальнейшего продолжения этого конфликта. И почему они не проводят политику, направленную на то, чтобы всемерно способствовать поискам мирного урегулирования», — уточнил он.

Песков добавил, что Кремль обратил внимание на нежелание ЕС втягиваться в эскалацию на Ближнем Востоке в поддержку своих американских союзников. Но при этом Европа фактически напрямую вовлекается в конфликт на Украине, что является главным вопросом для Москвы.

«У нас же главный к ним вопрос, зачем же они фактически напрямую допустили своё вовлечение в конфликт вокруг Украины, зачем им это надо? Но точного ответа на это нет», — сказал Песков.

Захарова: ЕС пытается откреститься от ответственности за происходящее на Ближнем Востоке

Ранее бывший глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что ЕС не готов эффективно реагировать на кризисы вроде ближневосточного. По словам бывшего главы Евродипломатии, механизмы, существующие в объединении, заточены под решение внутренних задач.

BannerImage
Татьяна Миссуми
