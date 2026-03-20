«Ответа нет»: Песков озвучил «главный вопрос» к Европе по конфликту на Украине

Евросоюз всеми силами пытается продолжать украинский конфликт, не делая никаких шагов к мирному урегулированию. И непонятно, зачем это странам объединения, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет также ответа на вопрос, зачем они до сих пор проводят политику, целью которой является провоцирование дальнейшего продолжения этого конфликта. И почему они не проводят политику, направленную на то, чтобы всемерно способствовать поискам мирного урегулирования», — уточнил он.

Песков добавил, что Кремль обратил внимание на нежелание ЕС втягиваться в эскалацию на Ближнем Востоке в поддержку своих американских союзников. Но при этом Европа фактически напрямую вовлекается в конфликт на Украине, что является главным вопросом для Москвы.

«У нас же главный к ним вопрос, зачем же они фактически напрямую допустили своё вовлечение в конфликт вокруг Украины, зачем им это надо? Но точного ответа на это нет», — сказал Песков.

Ранее бывший глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что ЕС не готов эффективно реагировать на кризисы вроде ближневосточного. По словам бывшего главы Евродипломатии, механизмы, существующие в объединении, заточены под решение внутренних задач.