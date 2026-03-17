Захарова: ЕС пытается откреститься от ответственности за происходящее на Ближнем Востоке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова представителей Евросоюза, которые отрицают свою причастность к событиям на Ближнем Востоке. По её мнению, эти заявления являются искажением действительности и попыткой избежать ответственности за обострение ситуации в регионе.

Захарова отметила, что высокопоставленные представители ЕС, включая Каю Каллас, и лидеры западноевропейских стран публично пытаются представить себя как сторонних наблюдателей, заявляя, что происходящее на Ближнем Востоке «не их война».

«Категорически не согласны с такой постановкой вопроса. Это очередное грубое передергивание фактов и попытка снять с себя ответственность за эскалацию в регионе. Хорошо известно, что власти стран Западной Европы десятилетиями проводили в регионе колониальную политику, прикрываясь демагогией и откровенным враньём», — подчеркнула дипломат.