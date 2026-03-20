Лукашенко призвал «не костылять» женщин за ЭКО и привёл в пример Пугачёву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил не осуждать женщин, которые прибегают к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). В пример он привёл певицу Аллу Пугачёву, воспользовавшуюся услугами суррогатной матери. По словам политика, артистку «костыляли» все кому не лень за «неестественную беременность».

«А я говорю: какая молодец. И детки, говорят, хорошие. Это главное. Пусть рожает как угодно, но чтобы были хорошие дети», — приводит слова Лукашенко Belta с совещания, где слушался доклад о проекте указа «О проведении экстракорпорального оплодотворения».

Ранее священник Павел Островский заявил, что единого мнения о том, является ли ЭКО грехом, у церкви нет. По его словам, в большинстве религиозных протоколов этот способ зачатия считается грехом, особенно если включает заморозку или утилизацию эмбрионов. Однако если используется так называемый «естественный цикл», когда оплодотворённые яйцеклетки подсаживают женщине сразу, церковь относится к процедуре снисходительно.