Платежи по ипотеке могут упасть на семь тысяч из-за понижения ключевой ставки

Платежи по ипотеке могут упасть в среднем на семь тысяч рублей из-за снижения ключевой ставки Центробанком. Как пишет SHOT со ссылкой на экспертов, изменится и переплата за весь срок кредита — более чем на два миллиона рублей.

Ключевая ставка в 15% повлечёт и изменения в договорах. Если сейчас средняя ставка составляет 20%, то после сегодняшнего заседания регулятора она может упасть до 19%. При этом окончательное решение по условиям остаётся за банками.

Таким образом, если оформить квартиру за 15 миллионов в ипотеку на 20 лет с первоначальным взносом в 5,25 миллиона, то ежемесячный платёж составит 158 тысяч рублей, а переплата составит 28 миллионов, вместо 165 тысяч и 30 миллионов до снижения ставки.

Ожидается, что банки также снизят требования к доходам заёмщиков — с 351 до 336 тысяч рублей в месяц. Эксперты советуют не медлить и брать кредит сейчас, так как дальнейшую ситуацию в экономике предсказать трудно. По словам эксперта по инвестициям в недвижимость Евгения Ткачёва, в случае снижения ключевой ставки до 11-12% заём можно будет рефинансировать.

Напомним, Центробанк на очередном заседании снизил ключевую ставку до 15%. В регуляторе подчеркнули, что экономика РФ приближается к траектории сбалансированного роста. Ожидается, что скоро рост цен замедлится.