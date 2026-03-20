«Лежал у забора, ещё живой»: Поиски сиба-ину завершились душераздирающей трагедией

Жители посёлка Петровское в Приозёрском районе Ленинградской области шесть дней искали пропавшего сиба-ину Йоши. Сотни людей откликнулись на объявление о пропаже, прочёсывали лес, дороги и улицы. Однако финал истории оказался трагичным. Life.ru узнал детали печальной истории.

Масштабные поиски завершились, когда хозяйке по имени Ольга позвонил сосед и сказал, что собака у него. Она примчалась через пять минут. Йоши лежал у забора — ещё живой, но уже неподвижный. В его груди была сквозная рана от пули. Стреляли, вероятно, из мелкокалиберной винтовки или мощного ружья для тира.

По словам хозяйки Ольги, пса, скорее всего, держали взаперти несколько дней — в день трагедии шёл дождь, но его шерсть была сухой и чистой. Мужчина, позвонивший ей, старше 60 лет, ранее, по слухам, уже застрелил свою собаку и хвастался этим. Зарегистрированного оружия у него нет. А если какое и имеется, то надёжно спрятано.

«Пуля прошла на вылет. Оружие установить невозможно. Полиция в курсе конечно, готовы помогать... Деклассированный элемент, пьющий, в прошлом году получил административку. Незаконно раскопал на муниципальной дороге водопровод, у жителей упал забор. После того как мы забрали собаку, он больше на телефон не отвечал. Я думаю что собака всё это время была у этого человека, закрытой в сарае», — поделилась девушка.

Йоши пытался найти дорогу домой. Видео © Предоставлено Life.ru

Йоши умер у неё на руках в машине. Ему было 13 лет. Ольга поблагодарила всех, кто участвовал в поисках, и призвала беречь своих животных. Также она опубликовала видео, где пёс ходит по улице в поисках своего дома.

«Так закончилась тринадцатилетняя история моей любимой собаки. Что я хочу сказать… Берегите своих питомцев, время не повернёшь вспять и потом ничего не исправишь. Человек, способный выстрелить в старого доброго пса, который никому не мешал и просто искал дорогу домой — это существо, которое страшнее любого чудовища», — подытожила Ольга.

На днях Life.ru рассказывал, что в Волгоградской области ищут организованную группу догхантеров, которая травит собак по всему региону. Только за минувшую неделю зафиксированы несколько случаев гибели животных, десятки питомцев с тяжёлыми отравлениями находятся в ветклиниках.