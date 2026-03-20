Политолог раскрыл, как Анкара может наказать Киев за удары по своим объектам

Турция может пересмотреть сотрудничество с Киевом, если украинская сторона продолжит наносить удары по турецкой инфраструктуре. Такое мнение в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» высказал политолог Дмитрий Аграновский.

По словам эксперта, военного вторжения вряд ли стоит ждать, но Анкара уже демонстрирует недовольство. Действия киевского режима наносят ущерб турецким интересам, и Турция способна принять серьёзные ограничительные меры, если сочтёт нужным.

Аграновский подчеркнул, что это первый значимый случай, когда страна — член НАТО открыто выражает несогласие с действиями Украины. Ранее Киев привык считать, что ему позволено всё, и с недоумением воспринимал даже попытки Венгрии или Словакии отстоять собственные минимальные интересы.

Однако с Турцией такой номер не пройдёт. Политолог отметил, что Анкара может ввести экономические ограничения или прекратить поставки вооружений, которые, по его данным, всё ещё идут на Украину. В серьёзную конфронтацию с Анкарой Киеву ввязываться не стоит, резюмировал эксперт.

А ранее в Совете Федерации отметили, что Турция может стать местом новых переговоров России и Украины. По словам сенатора Григория Карасина, определяющее значение для возобновления диалога имеет не столько выбор страны для проведения встречи, сколько готовность киевского режима к конструктивному разговору.