Последствия будут: Ливан и Иран могут оказать помощь РФ из-за атак Украины

Украина фактически стала стороной конфликта на Ближнем Востоке, заявил военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев. В беседе с Life.ru эксперт прокомментировал заявления киевского режима о намерении помогать Израилю, а также данные о применении дронов ВСУ по целям в регионе. Эксперт обратил внимание на то, что Владимир Зеленский даже не пытается скрыть участие Незалежной в боевых действиях.

«[Он] сказал, что будет всячески помогать не только беспилотниками, но, скорее всего, и людьми, которые эти беспилотники будут запускать. То есть в данном случае речь идёт о том, что со стороны Израиля против Ливана воюют украинские операторы», — отметил политолог.

По его словам, Украина косвенно ведёт агрессию против Ливана и фактически заявила о себе как о стороне, воюющей против Ирана. И в Тегеране обратят на это внимание, зафиксируя, что Киев ведёт боевые действия не только против России.

«Конечно, тратить свои силы на чужую войну выглядит чем-то сюрреалистическим», — подчеркнул Перенджиев.

Эксперт не исключил, что действия Киева могут повлечь за собой ответные меры со стороны Тегерана или Бейрута. Страны вряд ли будут планировать прямые военные операции на украинской территории ввиду географической удалённости. Однако не стоит исключать оказания поддержки Москве, и необязательно военной.

Напомним, ранее появилась информация, что беспилотники ВСУ используются для атак по Ливану. Журналисты рассказали, что по населённым пунктам страны летали, в том числе, дроны украинского производства. Таким образом, Киев, оказавшийся в сложной ситуации в собственном конфликте, фактически вступил в чужую войну.