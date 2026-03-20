Украинские военные, наблюдавшие за действиями американских союзников в Персидском заливе, остались не впечатлены увиденным. Офицеры ВСУ назвали тактику США и их партнёров в войне против Ирана «невероятно расточительной» и «наивной», сообщает The Telegraph.

По словам командиров батальонов беспилотных систем и пилотов дронов, подход американцев к расходованию ресурсов выглядит неустойчивым. Особое удивление вызвало использование дорогостоящих средств перехвата против недорогих целей.

«В отличие от наших западных партнёров или стран Ближнего Востока, нам приходится считать каждую копейку. <…> Мы не можем позволить себе саудовский подход. Если вы запустите ракету Patriot по «шахеду», разница в цене будет просто сумасшедшей», — заявил командир 426-го отдельного полка беспилотных систем ВСУ Алексей Булахов.

Также украинские офицеры обратили внимание на отсутствие эшелонированной защиты объектов. По их словам, многоуровневая оборона США и союзников сосредоточена на прикрытии отдельных целей — эсминцев или нефтяных терминалов, а не на защите широких территорий. Один из высокопоставленных военных отметил, что во многих странах, включая Европу, критическая инфраструктура остаётся практически без прикрытия ПВО.

Ранее военный политолог беседе с Life.ru заявил, что Украина фактически стала стороной конфликта на Ближнем Востоке, комментируя заявления Киева о помощи Израилю и данные о применении украинских дронов в регионе. По словам эксперта, киевский главарь Владимир Зеленский не скрывает участие Незалежной: речь идёт не только о беспилотниках, но, скорее всего, и об операторах, которые их запускают, то есть против Ливана воюют украинские специалисты.