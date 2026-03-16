«Пугающее предупреждение»: Объявление Киева законной целью Ирана вызвало панику на Западе
В Тегеране жёстко предупредили киевский режим о последствиях возможной помощи Израилю, объявив Незалежную законной целью для ударов, пишет Daily Express. Британский таблоид назвал заявление пугающим.
«Иран выступил с пугающим предупреждением в адрес Украины, объявив её законной целью ударов», — говорится в публикации.
Напомним, 14 марта, глава комиссии по нацбезопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи предупредил, что Украина может стать законной целью для ударов из-за поддержки Израиля и США. Владимир Зеленский даже не скрывал намерение помогать союзникам в борьбе с иранскими дронами и сразу приказал отправить специалистов по БПЛА в Ближний Восток для защиты американских баз в Иордании.
