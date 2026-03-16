Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

16 марта, 08:04

«‎Пугающее предупреждение»: Объявление Киева законной целью Ирана вызвало панику на Западе

DE счёл пугающим решение Ирана объявить Украину законной целью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

В Тегеране жёстко предупредили киевский режим о последствиях возможной помощи Израилю, объявив Незалежную законной целью для ударов, пишет Daily Express. Британский таблоид назвал заявление пугающим.

«Иран выступил с пугающим предупреждением в адрес Украины, объявив её законной целью ударов», — говорится в публикации.

МИД Украины нервно отреагировал на объявление законной целью для Ирана
МИД Украины нервно отреагировал на объявление законной целью для Ирана

Напомним, 14 марта, глава комиссии по нацбезопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи предупредил, что Украина может стать законной целью для ударов из-за поддержки Израиля и США. Владимир Зеленский даже не скрывал намерение помогать союзникам в борьбе с иранскими дронами и сразу приказал отправить специалистов по БПЛА в Ближний Восток для защиты американских баз в Иордании.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Наталья Афонина
