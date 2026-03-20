Группа старших офицеров стала мишенью «Гераней» на станции под Днепропетровском

В ночь на 20 марта беспилотники «Герань» нанесли удары по железнодорожной станции в городе Синельниково Днепропетровской области. Об этом сообщил координатор подполья Сергей Лебедев.

По его словам, несколько дронов атаковали состав, который прибыл на станцию. Сообщается о серьёзных повреждениях, при этом в эшелоне могли находиться военные. Лебедев отметил, что среди них, предположительно, были высокопоставленные офицеры — на это указывает эвакуация, проводившаяся с использованием вертолётов.

Синельниково считается важным транспортным узлом: через него проходит снабжение украинских подразделений, действующих на Запорожском направлении и в районе Красноармейска. Удар по этой точке, как предполагается, мог затронуть логистические цепочки.

Кроме того, ещё один беспилотник атаковал объект на окраине села Васильковка. По имеющейся информации, речь идёт о ферме, переоборудованной под стоянку и обслуживание техники. Этот населённый пункт также используется как перевалочная база, но уже для автомобильных перевозок в прифронтовой зоне.

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что в марте российские войска взяли под контроль 12 населённых пунктов в зоне СВО. По его словам, армия на протяжении всего месяца демонстрирует устойчивое продвижение и значительно увеличивает зону контроля.