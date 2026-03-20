20 марта, 12:28

Захарова назвала безрассудным удар Израиля по иранскому порту на Каспии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ameer massad

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ameer massad

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила атаку на иранский порт Бендер-Энзели, расположенный на каспийском побережье. По её словам, действия агрессоров создают угрозу втягивания в конфликт новых государств.

«Безрассудные и безответственные действия агрессоров создают угрозу втягивания прикаспийских государств в военный конфликт», — заявила дипломат, её слова приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства.

В Москве подчёркивают, что эскалация в регионе Каспийского моря неприемлема. Удар по порту несёт риски дестабилизации обстановки и расширения зоны боевых действий.

Военэксперт допустил провокацию США «в стиле 11 сентября» для вторжения в Иран

Ранее сообщалось, что израильские военнослужащие атаковали командный центр и другие военные объекты в Сирии, заявив, что ЦАХАЛ не потерпит причинения вреда друзскому населению и продолжит действовать для его защиты. Друзы — закрытая этноконфессиональная группа арабов на Ближнем Востоке, в Сирии их порядка 700 тысяч человек.

Анастасия Никонорова
