«Социальный джетлаг»: Как максимизировать заряд бодрости после весеннего равноденствия

Астрономическая весна начнётся 20 марта: в 17:46 по московскому времени центр солнечного диска пересечёт небесный экватор, что ознаменует собой весеннее равноденствие. Как после этого меняются настроение и режим сна, рассказал сомнолог доктор медицинских наук, заслуженный врач России Роман Бузунов.

По его словам, солнце активизирует все процессы в нервной системе. К осени и ранней зиме после отпусков люди подошли бодрыми, но накопленная энергия давно улетучилась, и стресс берёт верх. Людям остро нужен солнечный свет, который способствует выработке витамина D, от нехватки которого страдает каждый второй россиянин. С ясными длинными днями возвращаются энергия, радость жизни и хорошее настроение.

Летом темнеет сразу после девяти вечера, а не после десяти, как при переходе на летнее время, и если предположить, что большинство городских жителей ложатся в полночь, окажется, что они просто лишились светового часа. К тому же с утра светает тоже на час раньше: не в четыре, а в три утра, но люди спят, и раннего рассвета никто не видит. В итоге россияне теряют до ста пятидесяти солнечных часов за весенне-летний период.

«Среднестатистический житель крупного города в выходные дни просыпается в среднем на два часа позже, чем в будни. Мы сами каждую неделю меняем время подъёма туда-сюда на два часа. Такой «социальный джетлаг» серьёзнее влияет на человека, чем смещение времени на час весной и осенью», — цитирует профессора kp.ru.

Ранее семейным парам рекомендовали спать вместе ради «гормона привязанности».