В Ленобласти всего за сутки погибли пятеро человек, провалившихся под лёд

За минувшие сутки в Ленинградской области на водоёмах погибли пять человек. Причина — выход на непрочный лёд в период оттепели, уведомили в пресс-службе регионального СК РФ.

В Приозёрском районе на озере Комсомольское под лёд провалилась супружеская пара 63 и 65 лет — они отправились на прогулку и не смогли выбраться из воды. В посёлке Ромашки на Балахановском озере во время подлёдной рыбалки погиб мужчина. Ещё двоих пенсионеров с признаками утопления нашли на берегу водоёма в Киришском районе.

Следственный комитет проводит проверки и призывает жителей не выходить на лёд во время оттепели. Водоёмы в этот период смертельно опасны.

Life.ru рассказывал, как на днях на западе столицы женщина с собакой провалились под лёд на Москве-реке. Сигнал о происшествии поступил утром 18 марта на поисково-спасательную станцию «Кировская» — пострадавшие находились примерно в 20 метрах от берега.