Набиуллина оценила влияние кризиса на Ближнем Востоке на экономику РФ

Итоговое влияние обострения на Ближнем Востоке на российскую экономику будет зависеть от того, как долго продлится конфликт и насколько масштабным он окажется. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По её словам, геополитическая ситуация в регионе оказывает значительное влияние на мировые рынки сырьевых товаров. Набиуллина отметила, что конечный эффект для экономики России будет зависеть от продолжительности и масштабов событий.

«В краткосрочной перспективе основной канал влияния на российскую экономику — это рост цен на нефть и другие экспортные товары, что поддерживает экспортную выручку и рубль», — пояснила она.

При этом в долгосрочной перспективе конфликт может создать риски: снизить мировой спрос, ограничить инвестиции, повысить инфляцию в странах-импортёрах энергоресурсов и нарушить цепочки поставок.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Иран переживает настоящую гуманитарную катастрофу из-за заражения почвы и воды вследствие ударов США и Израиля. При этом страдают от этого не только иранцы, но и жители соседних территорий.