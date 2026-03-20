«Чёрные дожди и разрушения»: Голикова заявила о гуманитарной катастрофе в Иране

В Иране на фоне продолжающихся боевых действий сложилась гуманитарная катастрофа. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. По её словам, ситуация в регионе стремительно ухудшается из-за разрушений и экологических последствий ударов.

«Там реально гуманитарная катастрофа. Всё, что там происходит, — бомбардировки, которые связаны с повреждением месторождений нефтяных, чёрные дожди, которые уже выпадают», — отметила она на расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора.

Всё происходящее приводит к серьёзному загрязнению окружающей среды, включая почву и водные ресурсы, добавила она. И эти процессы несут риски не только для самого региона, но и для соседних территорий.

По её мнению, в этих условиях Москве особенно важно внимательно контролировать обстановку в приграничных зонах и учитывать возможные последствия экологического характера.