20 марта, 13:39

«Пробуждение Воды и обновление жизни»: Поклонская поздравила россиян с языческим праздником

Обложка © Telegram / Наталья Поклонская

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская поздравила своих подписчиков с праздником Остара. Соответствующее сообщение она опубликовала в своём Telegram-канале.

«Остара символизирует пробуждение стихии Воды и обновление жизни. В дни весеннего равноденствия — с 20 по 23 марта — в древности считалось, что начинается новый год. Именно в это время формируется и закладывается всё то, что проявится в будущем», — рассказала Поклонская.

Те, кто обладал духовной смелостью, освобождались от ненужного и отжившего, поэтому возникла традиция ритуального сжигания чучела — как символа прощания со старым и очищения пространства для нового. В эти дни чествовали богинь разных пантеонов: Фрейю, Афродиту, Деметру, Астарту, Иштар, Хатор, Кали, Лели, Стара (Эостре) — как воплощение силы жизни, любви и плодородия.

Поклонская пожелала подписчикам, чтобы в их жизни раскрывались светлые возможности, приходили счастливые события и обновление наполняло каждый день.

Ранее Наталья Поклонская поздравила подписчиков с языческим праздником Имболк, символизирующим очищение, возрождение природы и переход от зимы к весне, пожелав добрых перемен. Это не первое её обращение к нехристианским традициям, ранее она публиковала материалы, связанные с русским неоязычеством и славянским фольклором, что регулярно вызывает дискуссии.

Анастасия Никонорова
