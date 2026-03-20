В Тель-Авиве вновь звучат сирены воздушной тревоги
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Yanushevsky
Жители Тель-Авива и пригородов вновь услышали сигналы воздушной тревоги. Как передаёт ТАСС, это далеко не первый случай за текущие сутки.
Сирены сработали после сообщения израильской армии о готовящемся обстреле с иранской стороны. После объявления были слышны взрывы. Первый раз за день воздушную опасность в регионе объявляли около пяти часов назад. По последним данным, крупнейший город Израиля всего за полчаса ещё дважды подвергся атакам. Есть ли последствия на земле, неизвестно.
Ранее в МИД России раскритиковали удар по иранскому порту Бендер-Энзели. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что подобные безрассудные действия создают угрозу расширения конфликта и вовлечения в него прикаспийских государств.
