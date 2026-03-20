20 марта, 13:40

Лукашенко намерен разрешить ситуацию с литовскими фурами до понедельника

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшие дни примет решение о возврате фур с литовской регистрацией, находящихся на территории республики. Об этом сообщает агентство БелТА.

«Это решение до понедельника я обязан принять. Тянуть не надо, я не хочу, чтобы был бюрократизм или волокита. Это мой принцип: я человек системный и хочу это решить за выходные», сказал Лукашенко.

Он добавил, что процесс возврата может начаться уже с понедельника, отметив, что ему жалко поляков и литовцев, оказавшихся заложниками ситуации. При этом для автоперевозчиков может быть снижена цена за охрану фур, которая изначально составляла 120 евро в сутки.

Власти Белоруссии не будут конфисковывать застрявшие литовские фуры

Напомним, что ситуация начала обостряться осенью минувшего года, когда Вильнюс ввёл месячный запрет на пересечение границы с Белоруссией, ссылаясь на необходимость бороться с нелегальными перевозчиками. Минск ответил, приостановив проезд более чем 1,8 тысячи литовских фур по своей территории и разместив их на платных стоянках. Стоит отметить, что в литовском руководстве очень нервничали из-за возможной конфискации этих автомобилей и угрожали последствиям за такое развитие событий.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Юрий Лысенко
