Лукашенко намерен разрешить ситуацию с литовскими фурами до понедельника

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшие дни примет решение о возврате фур с литовской регистрацией, находящихся на территории республики. Об этом сообщает агентство БелТА.

«Это решение до понедельника я обязан принять. Тянуть не надо, я не хочу, чтобы был бюрократизм или волокита. Это мой принцип: я человек системный и хочу это решить за выходные», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что процесс возврата может начаться уже с понедельника, отметив, что ему жалко поляков и литовцев, оказавшихся заложниками ситуации. При этом для автоперевозчиков может быть снижена цена за охрану фур, которая изначально составляла 120 евро в сутки.