Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 марта, 14:10

Ирина Винер сообщила о смерти своего тренера

Обложка © Telegram / irina_viner, © ТАСС / Михаил Синицын

Обложка © Telegram / irina_viner, © ТАСС / Михаил Синицын

Умерла Элеонора Сумарокова, которая в своё время занималась с будущей главой Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер. Ей был 81 год. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.

«Та школа художественной гимнастики, хореографии, классического и народного танца, выразительности, создания образов и спектакля из каждого упражнения — дала возможность моим ученицам двадцать лет выигрывать Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы», написала Винер.

Сумарокова была многократной чемпионкой Ленинграда по художественной гимнастике. Позже она переехала в Ташкент, где начала тренерскую карьеру. Именно под её руководством Ирина Винер стала чемпионкой Узбекистана. Сама Винер не раз признавалась, что именно занятия с Сумароковой натолкнули её на мысль о тренерском пути.

Умерла жена Олега Басилашвили
Умерла жена Олега Басилашвили

Ранее стало известно, что из жизни ушёл заслуженный артист России Дмитрий Твердохлебов, ему было 74 года. В театр он был приглашён ещё студентом ГИТИСа, а первые роли — Лобио в «Не бей девчонок» и Дон Жуана в «Песне для тебя» — принесли ему признание и открыли путь к большой сцене.

Наталья Афонина
  • Новости
  • утраты
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar