Ирина Винер сообщила о смерти своего тренера

Умерла Элеонора Сумарокова, которая в своё время занималась с будущей главой Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер. Ей был 81 год. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.

«Та школа художественной гимнастики, хореографии, классического и народного танца, выразительности, создания образов и спектакля из каждого упражнения — дала возможность моим ученицам двадцать лет выигрывать Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы», — написала Винер.

Сумарокова была многократной чемпионкой Ленинграда по художественной гимнастике. Позже она переехала в Ташкент, где начала тренерскую карьеру. Именно под её руководством Ирина Винер стала чемпионкой Узбекистана. Сама Винер не раз признавалась, что именно занятия с Сумароковой натолкнули её на мысль о тренерском пути.

Ранее стало известно, что из жизни ушёл заслуженный артист России Дмитрий Твердохлебов, ему было 74 года. В театр он был приглашён ещё студентом ГИТИСа, а первые роли — Лобио в «Не бей девчонок» и Дон Жуана в «Песне для тебя» — принесли ему признание и открыли путь к большой сцене.