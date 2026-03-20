Доберутся, но не поселятся: Москвичей уже весной может ждать встреча с клещами-мутантами

Появление на юге России клещей рода Hyalomma, которых в СМИ окрестили «мутантами», вызвало тревогу у жителей центральных регионов. Эколог Илья Рыбальченко в беседе с Life.ru оценил риски распространения опасных членистоногих до Москвы и Санкт-Петербурга.

Как пояснил эксперт, в новостях речь идёт не о мифических «мутантах», а о клещах Hyalomma marginatum — крупных, быстрых, с характерными полосатыми ногами. Отдельные особи могут быть занесены в центральную Россию уже сейчас, в том числе птицами. Однако, подчёркивает Рыбальченко, занос и укоренение вида — это разные вещи.

«На языке экологии вопрос делится надвое: может ли клещ доехать и может ли он закрепиться. Доехать — да; закрепиться — гораздо сложнее», — объяснил специалист.

Hyalomma предпочитает открытые сухие ландшафты: степи, саванноподобные участки, кустарниковые склоны. Такая среда сильно отличается от типичных для европейской части России смешанных и лиственных лесов. Согласно климатическим моделям, при потеплении ареал вида может смещаться на север, но основными зонами расширения остаются Балканы, Румыния, Молдова, Украина и юг России.

«Для Москвы я бы считал реальным прежде всего сценарий редких заносов и единичных находок в тёплые годы; для Петербурга такой сценарий тоже возможен, но устойчивое заселение сейчас выглядит ещё менее вероятным», — добавил эколог.

Неполовозрелые стадии Hyalomma часто паразитируют на воробьиных птицах, могут кормиться на них около четырёх недель, чего достаточно для очень и очень дальнего перелёта. Однако для того, чтобы вид закрепился на новом месте, требуется не только подходящий климат, но и ландшафт, подходящий для завершения жизненного цикла.

«Поэтому занос в центр России возможен уже сейчас, а устойчивое продвижение к Москве и Петербургу — вопрос не одной весны, а серии тёплых сезонов и удачной зимовки», — объяснил Рыбальченко.

Эколог призывает жителей центральных регионов не игнорировать необычных клещей. Если вы обнаружили крупного клеща с полосатыми ногами, важно не списывать его со счетов как «странного иксода», а отправить на видовое определение.

Особого внимания заслуживают: пастбища и конюшни

собаки после прогулок по сухим открытым местам

птицы на орнитологических точках

«Полезно вести простую карту находок с датой, координатами и фото, потому что один снимок с линейкой иногда даёт больше пользы, чем десять пересказов в стиле «был какой-то злой инопланетянин», — заключил Рыбальченко.

Напомним, что Южные регионы России столкнулись с необычным нашествием: здесь активизировались клещи Hyalomma, которых уже прозвали «мутантами». Их поведение кардинально отличается от привычных лесных клещей — они не сидят в засаде, а активно охотятся. Заметив человека или животное, хищники пускаются в погоню, передвигаясь с высокой скоростью. Распознать их можно по крупному телу и полосатым, как у зебры, лапкам. К тому же эти членистоногие отличаются невероятной живучестью: им нипочем жара и длительный голод.