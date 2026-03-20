Украинские пограничники задержали мужчину, который ради бегства женился на тёще

Госпогранслужба Украины задержала 44-летнего мужчину, который пытался уехать за границу, заключив фиктивный брак со своей 80-летней тёщей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчина вместе с пожилой «супругой» прибыл на пункт пропуска «Могилёв-Подольский» в Винницкой области на границе с Молдавией. Пара уверяла, что они искренне любят друг друга, однако во время распросов «голубки» путались в ответах, пока не сознались: брак фиктивный и заключён гражданином призывного возраста и пожилой инвалидкой ради выезда за рубеж.

Причём реальная возлюбленная мужчины уже находится за границей. Информацию об «ухилянте» и его «жёнушке» направили в полицию, им грозит уголовное дело.

Ранее Life.ru сообщал, что с августа 2025 года Украину покинули около 100 тысяч человек в возрасте от 18 до 22 лет — почти каждый седьмой из этой возрастной группы. По данным Центра экономической стратегии, общее число украинцев, находящихся за границей, достигло 5,6 миллиона после того, как власти открыли выезд для молодёжи.