Минюст признал иноагентом социолога и журналиста Константина Гаазе*

Министерство юстиции России обновило реестр иностранных агентов, добавив в него пять новых фигурантов и одну организацию. Среди включённых в перечень — социолог и журналист Константин Гаазе*, блогер Александр Строгалев*, журналистка Анна Немзер*, бывший чиновник Иван Мысенко*, а также проект «Медиа партизаны»*.

Ведомство пояснило, что Гаазе* принимал участие в создании для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов, а также участвовал в работе организаций, признанных нежелательными на территории России.

«Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине», — сообщили в Минюсте.

Аналогичные основания послужили причиной для включения в реестр и остальных фигурантов. Все они, по данным ведомства, занимались распространением материалов иноагентов и нежелательных организаций, а также высказывались против действий российских властей.

Ранее минюст России включил Калифорнийский университет в Беркли** и Российско-американскую ассоциацию учёных (RASA)** в перечень нежелательных организаций. Решение принято после того, как 16 и 17 февраля Генпрокуратура признала их деятельность угрожающей основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности государства.

