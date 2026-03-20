Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 марта, 19:23

«Нас спасал юмор»: Кавалер ордена Мужества и Георгиевского креста рассказал молодёжи о боевых товарищах

Ветеран СВО Александр Смирнов провёл урок мужества для молодёжи в ДНР

В городе Харцызск Донецкой Народной Республики ветеран боевых действий Александр Смирнов провёл урок мужества для молодёжи. Встреча прошла в рамках проекта «Служу Отчеству», который реализует фонд «Защитники Отечества».

Ветеран СВО провёл урок мужества для молодёжи в Харцызске. Видео © Telegram / Защитники Отечества | ДНР

Александр Смирнов с началом спецоперации встал на защиту родного края. За время службы он был удостоен ордена Мужества, Георгиевского креста, медали «За Отвагу» и других наград.

На встрече в Музее истории города ветеран поделился с ребятами воспоминаниями о службе, рассказал о товариществе и взаимовыручке, которые помогали пережить самые тяжёлые испытания. Особое внимание он уделил тому, как меняются ценности, когда теряешь боевых товарищей.

«Во время прохождения службы я приобрёл настоящих боевых товарищей, в сложной ситуации мы поддерживали друг друга и даже иногда в тяжёлых моментах нас спасал юмор, наверное, так устроен наш русский человек — шутить несмотря ни на что. Очень тяжело было терять своих верных сослуживцев, в такие моменты, конечно же, меняются ценности жизни и то, что раньше казалось не важным, сейчас имеет особое значение», поделился защитник.

Слова ветерана произвели глубокое впечатление на молодёжь. Организаторы отметили, что такие встречи помогают формировать гражданскую идентичность и укрепляют связь поколений.

Вместо эвакуации — помощь бойцам: Ветеран СВО в годовщину освобождения Суджи рассказал о героизме местных жителей
Ранее Life.ru рассказывал о судьбе ещё одного ветерана — Александра с позывным Крым. Он участвовал в Крымской весне, других военных конфликтах и в СВО. На Донецком направлении, спасая товарища, боец получил тяжёлое ранение лица и потерял зрение.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

Обложка © Telegram / Защитники Отечества | ДНР

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Дети
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar