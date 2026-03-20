Зеленский: 228 экспертов ПВО ВСУ уже более недели находятся на Ближнем Востоке

Владимир Зеленский отчаянно пытается проявить себе как влиятельного геополитического игрока в конфликте на Ближнем Востоке. Неделей ранее западные СМИ сообщали, что Киев отправил специалистов в Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию и на американскую базу в Иордании, чтобы консультировать союзников по противодействию иранским беспилотникам. Зеленский настаивает, что украинские военные не участвуют в боевых действиях, но ждёт от этого сотрудничества финансовой и технологической выгоды. В Тегеране, впрочем, на это смотрят иначе и уже обвинили эк-комедианта в том, что он втягивает свою страну в чужой конфликт.