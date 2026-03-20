

20 марта, 16:16

Женщина ранена при атаке ВСУ на соцучреждение в Брянской области

В посёлке Суземка Брянской области в результате удара Вооружённых сил Украины пострадала мирная жительница. Под удар попало здание социального учреждения, сообщил губернатор Александр Богомаз.

По словам главы региона, женщина госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь. Осколками также повреждено административное здание.

«ВСУ нанесли удар по посёлку Суземка Суземского района. В результате варварской атаки по территории социального учреждения, к сожалению, ранена мирная жительница», — написал Богомаз.

На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы. Информация о масштабах разрушений уточняется.

Ранее в городе Грайворон Белгородской области в результате детонации дрона была ранена мирная жительница. У женщины диагностированы множественные осколочные ранения ног и перелом голени.

Анастасия Никонорова
