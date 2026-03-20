20 марта, 18:20

В Котельниках простились с командиром отряда «Родня» Евгением Николаевым

Фотография с прощания с Евгением Николаевым. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

В подмосковных Котельниках прошла церемония прощания с командиром добровольческого отряда «Родня» Евгением Николаевым (позывной «Гайдук»). Он погиб под Славянском при эвакуации российских военнослужащих.

Двор храма Казанской иконы Божией Матери был заполнен родственниками, друзьями и боевыми товарищами Николаева. После отпевания гроб вынесли из церкви и под сопровождение близких увезли на Томилинское кладбище.

Николаев отправился на фронт добровольцем. Он стал прототипом одного из героев в книге Захара Прилепина «Санька». Писатель, узнав о гибели друга, отметил, что «Гайдук» был ранен несколько раз, но каждый раз возвращался на передовую. Третье ранение оказалось смертельным.

Считавшийся погибшим боец Механ четыре дня полз к сослуживцам с осколком в переломанной ноге
Напомним, о гибели командира подразделения «Родня» и автора проекта Wargonzo Евгения Николаева стало известно 10 марта. По словам сослуживцев, он выводил бойцов из-под удара, когда по нему прилетел FPV-дрон. Николаев всегда шёл первым — в его подразделении принцип «воюют все» был не просто словами. Так его третье ранение, полученное в зоне СВО, стало последним.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Юрий Лысенко
