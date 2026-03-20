Роналду не попал в состав сборной Португалии на матчи против Мексики и США

Футболист Криштиану Роналду не вошёл в состав сборной Португалии на товарищеские матчи против Мексики и США. Отсутствие легендарного форварда в заявке вызвало волнение среди болельщиков, которые опасаются, что он может пропустить свой последний чемпионат мира в карьере. Об этом сообщается на сайте Португальской футбольной федерации (FPF).

Однако причина оказалась проще и связана со здоровьем. Нападающий получил травму подколенного сухожилия, из-за которой ранее покинул расположение своего клуба в Саудовской Аравии и временно вернулся в Мадрид для восстановления.

Сроки возвращения 41-летнего футболиста в строй пока не уточняются. Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес решил не рисковать здоровьем ветерана в товарищеских встречах, чтобы дать ему время на полноценное восстановление перед решающими матчами сезона и, возможно, чемпионатом мира 2026 года.

Ранее пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду заявил журналисту Фабрицио Романо, что не намерен покидать чемпионат Саудовской Аравии и хочет остаться в стране, которая приняла его, его семью и друзей, и где он счастлив. Действующий контракт футболиста с «Аль-Насром» рассчитан до лета 2027 года. В начале февраля он бойкотировал матчи команды, выражая несогласие с действиями руководства, которое, по его мнению, недостаточно усилило состав по сравнению с принципиальным соперником — «Аль-Хилялем».