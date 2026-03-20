В Центральной России наступила астрономическая весна

20 марта в 17:46 по московскому времени наступил день весеннего равноденствия. Солнце пересекло небесный экватор и перешло из Южного полушария в Северное, сообщили в пресс-службе Московского планетария.

В Северном полушарии Земли началась астрономическая весна, в Южном — осень. В день равноденствия Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе, находясь 12 часов над горизонтом и 12 — под ним. Продолжительность дня и ночи на всей планете одинакова, отсюда и название.

В старину именно с этого дня отсчитывали обновления в природе: таяние снега, набухание почек, возвращение птиц, первый весенний гром. В день весеннего равноденствия Солнце находится в созвездии Рыбы.

Директор Института биологии старения РНЦХ имени Петровского объяснил Life.ru, что весенняя перезагрузка организма — естественный процесс, не требующий детоксов. По словам учёного, зимой из-за дефицита света повышается уровень мелатонина, который тормозит репродуктивную функцию и вызывает сонливость. С приходом весны его выработка снижается, активизируются половые гормоны, а солнечные лучи восполняют нехватку витамина D.