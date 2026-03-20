Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 марта, 19:07

Двое мужчин пострадали при детонации дрона в Белгородской области

Последствия атаки дрона в Вознесеновке. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия атаки дрона в Вознесеновке. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

В селе Вознесеновка Шебекинского округа произошла детонация FPV-дрона. Двое мужчин получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Об этом сообщил оперштаб Белгородской области.

Пострадавших оперативно доставила в Шебекинскую центральную районную больницу девушка-волонтёр. Медики оказывают им всю необходимую помощь. В результате происшествия повреждены несколько объектов. Среди них — окна, забор частного домовладения, автомобиль и линия электропередачи.

В Истре отражена атака беспилотников ВСУ, сбито три дрона

А в селе Муром Шебекинского округа Белгородской области украинский беспилотник атаковал мирного жителя. Мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью, и скончался.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ЧП
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar