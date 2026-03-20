Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Генконсул Румынии устроил ДТП в центре Петербурга

Обложка © Shuttersrtock / FOTODOM / Bilanol

В центре Санкт-Петербурга произошла авария с участием дипломатического автомобиля. Генконсул Румынии Лауренцио Константинио, управляя BMW X4, стал виновником столкновения. Инцидент случился вечером у дома № 42 по улице Чайковского, сообщает SHOT.

Дипломат попытался совершить разворот, но не справился с манёвром и врезался в «Мерседес» под управлением 46-летней женщины. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции.

Предварительно, в результате столкновения никто не пострадал. Правоохранители установили, что виновным в ДТП признан водитель иномарки с дипломатическими номерами.

Один человек пострадал в массовом ДТП с 25 машинами под Уссурийском
Удивительно, но сегодня стало известно о ещё одном похожем инциденте, хоть и с более серьёзными последствиями: в Северной столице 2 марта произошло ДТП с участием автомобиля, принадлежащего дипломатическому представительству. За рулём находился 23-летний сотрудник посольства Германии Денис Хофманн. Около 13:30 у дома № 2 на Полтавской улице иномарка выехала из закрытого паркинга и сбила курьера службы доставки, передвигавшегося на байке.

Юрий Лысенко
