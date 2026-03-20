20 марта, 20:00

Глава Колтушей Эдуард Чирко стал отцом в 33-й раз

Эдуард Чирко. Обложка © Официальный сайт Колтушского городского поселения

В семье главы Колтушского городского поселения Ленинградской области Эдуарда Чирко пополнение. У чиновника родился 33-й ребёнок. Радостной новостью он поделился в беседе с изданием 47news.

Всего у него 14 дочерей и 19 сыновей. Лишь один из них является приёмным, а двое появились на свет благодаря процедуре ЭКО. Дети у Чирко рождены от разных женщин. В мае 2025 года руководитель поселения был удостоен звания «Отец-герой».

Тем временем певец Шура на одном из недавних концертов сообщил журналистам, что планирует стать отцом. Раньше артист не мог всерьёз задумываться о детях из-за онкологического заболевания, с которым боролся на протяжении семи лет.

Юрий Лысенко
