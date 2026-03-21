20 марта, 21:23

Делегация армянского Спивака ознакомилась с опытом предприятий в ходе визита в Самару

Обложка © Пресс-служба Правительства Самарской области

В Самаре завершился рабочий визит официальной делегации армянского города Спитак. Гостей встречали губернатор Вячеслав Федорищев, глава Самары Иван Носков и представители регионального правительства. В составе делегации — глава Спитакской общины Каджайр Никогосян, его заместитель и руководитель отдела градостроительства.

Программа визита включала встречи, переговоры и знакомство с работой ресурсоснабжающих предприятий. Особый интерес армянских партнёров вызвали технологии очистки сточных вод и система централизованного теплоснабжения. Сейчас в Спитаке рассматривают возможность внедрения подобных решений.

Глава самарской администрации Иван Носков отметил, что сотрудничество строится на принципах взаимного уважения. В ближайшее время в Армению отправится бизнес-миссия самарских промышленников и предпринимателей.

В свою очередь, Каджайр Никогосян подчеркнул, что жители Спитака никогда не забудут поддержку Куйбышева после землетрясения 1988 года.

«В последние годы мы последовательно реализуем шаги по улучшению инфраструктуры, активизации образовательной и культурной жизни, продвижению инвестиционных программ. Опыт Самары в данном случае может быть полезен для Спитака», — подчеркнул он.

Ранее Правительство РФ одобрило изменения в соглашение с Арменией о безвизовых поездках. Теперь пересечение российской границы для граждан республики будет возможно только по паспортам. Проект поправок предварительно согласован с Ереваном.

Артём Гапоненко
