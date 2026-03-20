20 марта, 19:46

ЦБ РФ получил убыток 184,8 млрд рублей по итогам 2025 года

Обложка © Life.ru

Центробанк России завершил 2025 год с крупным убытком в размере почти 185 млрд рублей. Годом ранее регулятор, напротив, фиксировал прибыль в размере 199,5 млрд рублей.

Согласно отчёту ЦБ, доходы за прошлый год составили 942 млрд рублей, тогда как расходы превысили 1,12 трлн рублей. Основной провал пришёлся на процентные доходы – они заметно сократились: с 1,24 трлн до 800 млрд рублей.

Финансовые результаты регулятора остаются нестабильными уже несколько лет. После резкого убытка в 2022 году и серии отрицательных показателей ЦБ смог выйти в плюс в 2024-м, однако удержать результат не получилось – 2025-й снова закрылся в минус.

Центробанк снизил ключевую ставку. Как это отразится на рынках, вкладах, кредитах и курсе рубля
Ранее Life.ru писал, что в Центробанке ответили на популярный вопрос о судьбе золотых резервов страны. Вопреки слухам, всё золото хранится внутри России – это лично подтвердил представитель регулятора Рустэм Марданов. Рост стоимости металла на мировом рынке разогнал общий объём резервов, хотя физически запасы почти не менялись.

Юния Ларсон
