ЦБ РФ получил убыток 184,8 млрд рублей по итогам 2025 года

Центробанк России завершил 2025 год с крупным убытком в размере почти 185 млрд рублей. Годом ранее регулятор, напротив, фиксировал прибыль в размере 199,5 млрд рублей.

Согласно отчёту ЦБ, доходы за прошлый год составили 942 млрд рублей, тогда как расходы превысили 1,12 трлн рублей. Основной провал пришёлся на процентные доходы – они заметно сократились: с 1,24 трлн до 800 млрд рублей.

Финансовые результаты регулятора остаются нестабильными уже несколько лет. После резкого убытка в 2022 году и серии отрицательных показателей ЦБ смог выйти в плюс в 2024-м, однако удержать результат не получилось – 2025-й снова закрылся в минус.

